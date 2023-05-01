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Bucaspor 1928, Zonguldak Kömürspor'u yendi ama lideri yakalayamadı

Bucaspor 1928, Zonguldak Kömürspor'u yendi ama lideri yakalayamadı

Spor Haberleri

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Zonguldak Kömürspor'u 2-0 yenen Bucaspor 1928, lider Kocaelispor'un maçını kazanmasıyla puan farkını kapatamadı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Zonguldak Kömürspor'u 2-0 yenen Bucaspor 1928, lider Kocaelispor'un maçını kazanmasıyla puan farkını kapatamadı. Bitime 3 maç kala Kocaelispor'u 6 puan geriden takibini sürdüren sarı-lacivertliler şampiyonluk ümitlerini korurken, teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Biz mücadelemizi vereceğiz. Bitime 3 maç kaldı. Birinden hükmen galibiyet alacağız. Umarım ligi zirvede bitiririz. Ancak 2'nci olursak da direkt finale çıkacağız. Play-Off'tan da olsa hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi.


- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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