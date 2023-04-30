Bucaspor 1928, Zonguldak Kömürspor'u mağlup ederek zirveyi takip ediyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 35'inci haftayı Zonguldak Kömürspor'u evinde 2-0 yenerek 3 puanla kapatan Bucaspor 1928 zirveyi takibini sürdürdü. Üst üste 3'üncü galibiyetini alan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Sait Karafırtınalar, şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacaklarını söyledi.

Karafırtınalar, "3'te 3 yaparak son 3 haftaya girdik. En önemli rakiplerimiz, Vanspor'la deplasmanda, İskenderunspor'la evimizde oynayacağız. Diyarbekirspor maçından da hükmen 3-0 galip ayrılacağız. Elbette bizim tüm maçlarımızı kazanmamız şampiyonluk için yeterli olmayacak. Lider Kocaelispor'un da kayıplarını bekleyeceğiz" dedi.