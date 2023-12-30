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Bucaspor 1928, Zonguldak Kömürspor'u mağlup ederek zirve yolunda umutlandı

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta erteleme maçında Zonguldak Kömürspor'u 3-0 yenen Bucaspor 1928, lider Esenler Erokspor'un 6, 2'nci 1461 Trabzon'un ise 1 puan gerisinde yer aldı.

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta erteleme maçında deplasmanda Zonguldak Kömürspor'u 3-0 yenen Bucaspor 1928, zirve yolunda umutlandı. Bu galibiyetin ardından devreyi 37 puanla 3'üncü sırada bitiren sarı-lacivertliler lider Esenler Erokspor'un 6, 2'nci 1461 Trabzon'un ise 1 puan gerisinde yer aldı. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, değerli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "İkinci yarı şampiyonluk yarışı çok çetin geçecek. Rakiplerimizle aramızda çok puan farkı yok. Önümüzde uzun bir dönem var. Çok çalışarak ve kazanarak yolumuza devam edeceğiz. İnanıyorum ki hedefimize ulaşacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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