Bucaspor 1928, Zonguldak Kömürspor'u 2-0 Yendi
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928, evinde cezası nedeniyle taraftarından yoksun olduğu sınavda Zonguldak Kömürspor'u 2-0 yenerek şampiyonluk umutlarını sürdürdü.
STAT: Yeni BucaHAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat, Sefa Özcan, Berkay SalmanBUCASPOR 1928: Kıvanç - Erhan Kartal (Dk. 64 Sadık), Onur, Furkan (Dk. 90+2 Abdullah), Çağrı, Musa (Dk. 64 Ahmet), İlhan (Dk. 46 Saruhan), Emre, Erhan Çelenk (Dk. 88 Recep), Berke, Mehmet FuatZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Egemen - Hakan (Dk. 88 Osman), Mevlüt, Emre, Oğuzhan, Ercüment Eray (Dk. 90+3 Tarık), Aykut Emre, Hüseyin (Dk. 88 Halil), Mümin, Fatih, EmbiyaGOLLER: Dk. 8 Mehmet Fuat, Dk. 89 Ahmet ( Bucaspor 1928)SARI KARTLAR: Emre, Oğuzhan, Aykut Emre ( Zonguldak Kömürspor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 1461 Trabzon ve hükmen kazandığı Adıyaman FK maçlarından 6 puanı hanesine yazdıran Bucaspor 1928, evinde cezası nedeniyle taraftarından yoksun olduğu sınavda Zonguldak Kömürspor'u 2-0 yenerek şampiyonluk umutlarını sürdürdü. Maçın 8'inci dakikasında Mehmet Fuat Bucaspor 1928'i 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İzmir ekibi 89'uncu dakikada Ahmet'in golüyle rahatladı: 2-0. Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak ikinci sıradaki yerini koruyan Bucaspor, bitime 3 hafta kala 72 puana ulaşıp maç fazlasıyla lider Kocaelispor'la arasındaki puan farkını 3'e indirdi. - İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor