Bucaspor 1928, Zonguldak deplasmanında - Haberler

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Bucaspor 1928, Zonguldak deplasmanında

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Bucaspor 1928, Zonguldak deplasmanında

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren Bucaspor 1928, yarın deplasmanda Criptowaps Zonguldak Kömürspor deplasmanına çıkacak.

ZONGULDAK (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren Bucaspor 1928, yarın deplasmanda Criptowaps Zonguldak Kömürspor deplasmanına çıkacak. Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda saat 15.00'te oynanacak karşılaşmada Yalçın Taşkınfurat görev yapacak. Teknik direktör Cihan Erdil, Play-Off'u sağlama alabilmek adına Zonguldak'tan mutlak galibiyetle dönmeleri gerektiğini dile getirdi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Zonguldak, Play Off, Bucaspor, Spor, Haberler

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