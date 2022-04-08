Bucaspor 1928, Zonguldak deplasmanında
Demirören Haber Ajansı - Spor
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren Bucaspor 1928, yarın deplasmanda Criptowaps Zonguldak Kömürspor deplasmanına çıkacak.
ZONGULDAK (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren Bucaspor 1928, yarın deplasmanda Criptowaps Zonguldak Kömürspor deplasmanına çıkacak. Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda saat 15.00'te oynanacak karşılaşmada Yalçın Taşkınfurat görev yapacak. Teknik direktör Cihan Erdil, Play-Off'u sağlama alabilmek adına Zonguldak'tan mutlak galibiyetle dönmeleri gerektiğini dile getirdi.
Demirören Haber Ajansı / Spor