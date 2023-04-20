Bucaspor 1928 zirve takibini sürdürdü

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, evinde rakiplerinden 1461 Trabzon'u 2-1 yenerek ikinci sıraya yükseldi. Kritik bir galibiyete imza atan Bucaspor 1928, 66 puana yükselip lider Kocaelispor'u 6 puan geriden takibini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından futbolcular ve teknik ekip 3 puan sevincini taraftarla paylaştı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, ligin bitimine yaklaştıklarını belirterek, "Artık hata yapma lüksümüz kalmadı. Bu galibiyetle önemli bir engeli aştık. Şimdi üst üste deprem nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Adıyaman FK ve Diyarbekirspor maçlarından 3'er puan alacağız. Rakiplerimizin de puan kaybını bekleyeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor