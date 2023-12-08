Bucaspor 1928, Ziraat Türkiye Kupası'nda elendi

Bucaspor 1928, Çaykur Rizespor'a 4-0 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi. Bu mağlubiyetle birlikte Bucaspor 1928, 103 gün sonra bir karşılaşmada sahadan boynu bükük ayrıldı.

İZMİR,

ZİRAAT Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 4-0 mağlup olarak elenen Bucaspor 1928, bu sezon resmi maçlardaki 2'nci yenilgisini aldı. TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta mücadelesinde evinde 27 Ağustos'ta Van Spor'a 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler daha sonra 13 müsabakada 7 galibiyet, 6 beraberlik elde etti.

İzmir temsilcisi kupada aldığı yenilgiyle birlikte tam 103 gün sonra bir karşılaşmada sahadan boynu bükük ayrıldı. Tamamen lige odaklanan Bucaspor, Play-Off hattında yer aldığı grubunda pazartesi günü lider Esenler Erokspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler daha önce hava muhalefeti yüzünden ertelenen dış sahadaki Zonguldak Kömürspor maçını ise 20 Aralık'ta oynayacak.