Bucaspor 1928 yine frene bastı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Kırklarelispor'a 2-0 yenilen Bucaspor 1928, Play-Off yarışında yara aldı. Rakiplerinin kazandığı haftayı puansız tamamlayan sarı-lacivertlilerin 6'ncı Teco Karacabey Belediyespor'la arasında 2 puan fark kaldı. Teknik direktör Cihan Erdil, pozisyonları değerlendiremediklerini belirterek, "Biz lig sonunda Play-Off'lara katılacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kendimize ve oyuncu grubuna güveniyorum. Eksiklerimizin de farkındayız. Haftaya oynayacağımız Pazarspor maçını kazanarak tekrar yükselişe geçmek istiyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor