Bucaspor 1928 Yeni Teknik Direktörünü Belirleyecek

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, yeni teknik direktörünü belirlemek için görüşmeler yapıyor. Favori ismin Ufuk Kahraman olduğu öğrenildi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Bucaspor 1928 bu hafta içinde yeni teknik direktörünü belirleyecek. Play-Off finali oynadığı geçen sezon sonunda sözleşmesi süren deneyimli çalıştırıcı Sait Karafırtınalar ile yollarını ayıran İzmir ekibi, Yalçın Koşukavak, Ufuk Kahraman, Fırat Gül ve Uğur Balcıoğlu gibi isimlerle görüştü.

Yönetimin yaptığı toplantılarda bir çalıştırıcı üzerinde anlaşmaya vardığı ve bu hafta içinde resmi olarak kararın açıklanacağı bildirildi. Alınan bilgilere göre favori ismin Ufuk Kahraman olduğu öğrenildi. Buca ekibinde bu hafta transferlerin de resmi olarak başlaması bekleniyor.