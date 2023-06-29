Bucaspor 1928, yeni sezonda dış transfere ağırlık verecek

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hedefini zirve olarak belirleyen Bucaspor 1928, Kurban Bayramı sonrası dış transfere ağırlık verecek. Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde ilk olarak iç transferi tamamlamayı planlayan sarı-lacivertliler ardından belirlediği isimlerle bir bir sözleşme imzalayacak. Sait Karafırtınalar, kaliteli oyuncuları takıma kazandıracaklarını belirtti ve hedeflerinin her zaman yukarıda olduğunu söyledi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen Bucaspor 1928, Kurban Bayramı sonrası dış transfere ağırlık verecek. Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde ilk olarak iç transferi tamamlamayı planlayan sarı-lacivertliler ardından belirlediği isimlerle bir bir sözleşme imzalayacak. Sait Karafırtınalar doğru bir politikayla kaliteli oyuncuları takıma kazandıracaklarını söyledi. Hedeflerinin her zaman yukarısı olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, "Geçen sezon Play-Off finalini kaybedip amacımıza ulaşamadık. Ancak yeni sezonda iyi bir ekiple taraftarımızı mutlu edeceğiz" dedi.