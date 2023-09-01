Bucaspor 1928, Yeni Mersin İdman Yurdu'na konuk olacak

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 2. haftasında yarın Yeni Mersin İdman Yurdu'na konuk olacak. Zorlu müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 2. hafta mücadelesinde yarın Yeni Mersin İdman Yurdu'na konuk olacak. Zorlu müsabaka Mersin Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Kocaeli bölgesinden Abdülbaki Ayyıldız yönetecek. Müsabaka öncesinde Bucaspor 1928'in henüz puanı bulunmazken, Yeni Mersin İdman Yurdu'nun ise 1 puanı bulunuyor. İki takımda yeni sezondaki ilk galibiyetlerini almak için bu karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor.

Buca Kaynaklar Tesisleri'ndeki hazırlıklarını dün tamamlayan sarı-lacivertli ekip, bugün sabah saatlerinde Mersin'e doğru yola çıktı. - İZMİR