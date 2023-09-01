Bucaspor 1928, Yeni Mersin İdman Yurdu'na konuk olacak
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk haftasında evinde Van Spor FK'ya yenilen Bucaspor 1928, Yeni Mersin İdman Yurdu ile karşılaşacak.
İZMİR,
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk haftasında evinde Van Spor FK'ya 1-0 yenilen Bucaspor 1928, yarın 2'nci hafta müsabakasında Yeni Mersin İdman Yurdu'na konuk olacak. Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Abdulbaki Ayyıldız görev alacak. Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, geçen hafta alınan mağlubiyeti Mersin'de telafi edeceklerine inandığını söyledi. Mersin ekibi ilk maçında deplasmanda Bursaspor'la 1-1 berabere kalmıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor