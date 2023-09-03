Bucaspor 1928, Yeni Mersin İdman Yurdu ile berabere kaldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, deplasmanda Yeni Mersin İdman Yurdu ile 1-1 berabere kaldı. Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, takımın çıkışa geçeceğini ve zirve yarışına ortak olacaklarını söyledi.