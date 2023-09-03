Bucaspor 1928, Yeni Mersin İdman Yurdu ile berabere kaldı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, deplasmanda Yeni Mersin İdman Yurdu ile 1-1 berabere kaldı. Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, takımın çıkışa geçeceğini ve zirve yarışına ortak olacaklarını söyledi.
İZMİR,
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta evinde Vanspor'a 1-0 kaybeden Bucaspor 1928, 2'nci hafta müsabakasında Yeni Mersin İdman Yurdu ile yenişemedi. Deplasmanda öne geçmesine rağmen avantajını koruyamayan sarı-lacivertliler sahada 1 puanla ayrılıp galibiyetle tanışamadı. Mersin'den 1-1'lik skorla dönen Bucaspor 1928'de Teknik Direktör Ahmet Yıldırım çıkışa geçeceklerini ve zirve yarışına ortak olacaklarını söyledi. Bucaspor 1928 gelecek hafta sahasında Karacabey Belediyespor'la oynayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor