Bucaspor 1928 ve Şanlıurfaspor Spor Toto 1. Lig için finalde karşı karşıya

TFF 2. Lig play-off finalinde Bucaspor 1928, Spor Toto 1. Lig için Şanlıurfaspor ile yarın karşı karşıya gelecek. İzmir temsilcisinin finaldeki rakibi ise Şanlıurfaspor oldu. Tek maç usulüne göre oynanacak final maçı yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saatler 19.00'u gösterdiğinde start alacak.

TFF 2. Lig play-off finalinde Bucaspor 1928, Spor Toto 1. Lig için Şanlıurfaspor ile yarın karşı karşıya gelecek.

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonu ikinci sırada bitirerek play-off'lara 3. turdan başladı. Sarı-lacivertliler, İskenderunspor'u iki maçta da mağlup ederek adını finale yazdırdı. İzmir temsilcisinin finaldeki rakibi ise Şanlıurfaspor oldu. Tek maç usulüne göre oynanacak final maçı yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saatler 19.00'u gösterdiğinde start alacak. Dev karşılaşmayı kazanan takım gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazanacak.

Zorlu müsabakada 90 dakikada eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma oynanacak. Bu iki uzatma devresinde de eşitliğin bozulmaması durumunda kazanan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek. Öte yandan karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması kullanılacağı da açıklandı. - İZMİR