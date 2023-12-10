TFF 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor 1928 ve Fethiyespor yarın kritik maçlara çıkacak. Bucaspor 1928 lider Esenler Erokspor'a konuk olurken, Fethiyespor ise Arnavutköy Belediyespor'la karşılaşacak.

Bucaspor 1928 ve Fethiyespor Kritik Maçlara Çıkacak

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor 1928 ve Fethiyespor yarın kritik maçlara çıkacak. Beyaz Grup'ta üst sıraları hedefleyen Bucaspor 1928, lider Esenler Erokspor'a konuk olacak. Esenler Erokspor Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Tarık Güldal düdük çalacak. Bu maç öncesi ev sahibi Esenler Erokspor 37 puanla liderlik koltuğunda otururken, Bucaspor 1928'in 27 puanı bulunuyor. Kırmızı Grup'ta orta sıralarda yer alan Fethiyespor ise evinde Arnavutköy Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Fethiye İlçe Stadı'nda Adem Cinek'in yöneteceği müsabakanın başlama saati 14.00.