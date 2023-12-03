Haberler ›› Spor ›› Bucaspor 1928 ve 1461 Trabzon Berabere Kaldı

Bucaspor 1928 ve 1461 Trabzon Berabere Kaldı

3 Aralık 2023 16:03 Son Güncelleme: 16:05 Abone Ol

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928 ve 1461 Trabzon arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Bucaspor 1928'in erken golüne karşılık, 1461 Trabzon eşitliği sağladı. Her iki takım da birer puan aldı.