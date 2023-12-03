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Bucaspor 1928 ve 1461 Trabzon Berabere Kaldı

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928 ve 1461 Trabzon arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Bucaspor 1928'in erken golüne karşılık, 1461 Trabzon eşitliği sağladı. Her iki takım da birer puan aldı.

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Selim Özen, Umut İncili, Şükrü Çavcı

BUCASPOR 1928: Kıvanç - Onur, Erhan Kartal (Dk. 73 Emre), Mazlum, Taşkın (Dk. 88 Mehmet Sak), Ahmet, Furkan, Yasin (Dk. 59 Sefa), İlhan, Enes, Erhan Çelenk

1461 TRABZON: Özkan - Tahacan, Abdulkadir, Bahadır (Dkm. 86 Ali Sühan), Tarık, Emir (Dk. 82 Nizamettin), Tunahan (Dk. 59 Behlül), Hakan, Alihan, Batuhan (Dk. 82 Uğur Can), Hurşit

GOLLER: Dk. 4 Ahmet ( Bucaspor 1928) - Dk. 34 Batuhan ( 1461 Trabzon )

SARI KARTLAR: Erhan Çelenk, Erhan Kartal ( Bucaspor 1928) - Hurşit ( 1461 Trabzon )

KIRMIZI KART: Dk. 29 Erhan Çelenk ( Bucaspor 1928)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst sıraları hedefleyen Bucaspor 1928 ve 1461 Trabzon'un karşılaşmasından galip çıkmadı: 1-1. Ev sahibi Bucaspor 1928, maçın 4'üncü dakikasında Ahmet'in golüyle 1-0 öne geçti. Bucaspor 1928'de 29'uncu dakuikada Erhan Çelenk kırmızı kart gördü. 1461 Trabzon 34'üncü dakikada Batuhan'ın golüyle tabelayı eşitledi: 1-1. Kalan dakikalar başka gol getirmedi, taraflar 1'er puanı hanelerine yazdırdı. Bu sonuçla Bucaspor 1928; 27, 1461 Trabzon ise 31 puana yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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