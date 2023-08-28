Bucaspor 1928, Vanspor'a 1-0 yenilerek lige moralsiz başladı

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 2023-2024 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Bucaspor 1928, ilk maçında evinde Vanspor'a 1-0 yenilerek lige moralsiz başladı. Geçen sezon 2'nci Lig'de Play-Off finali oynayıp 1'inci Lig'e yükselme şansını kaçıran sarı-lacivertliler Vanspor karşısında direnemedi. Maçın 18'inci dakikasında Harun'un golüyle yenik duruma düşen Bucaspor 1928, girdiği fırsatları da değerlendiremedi. Sezona istediği başlangıcı yapamayan İzmir ekibi bu hafta deplasmanda Yeni Mersin İdmanyurdu ile oynayacak.