Bucaspor 1928 umut tüketti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Fethiyespor'a 2-0 mağlup olan Bucaspor zirve yarışında ağır yara aldı. Yarıştığı rakipleri Vanspor ve Kocaeilspor'un berabere kaldığı haftayı puansız tamamlayan sarı-lacivertliler, zirvenin 6 puan gerisine düşerek 4'üncülüğe geriledi. En kritik haftalardan birini değerlendiremeyen İzmir temsilcisinde teknik direktör Sait Karafıntınalar, mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirtti. Kocaeilspor, İskenderunspor ve Vanspor'un gerisine düştüklerini ifade eden Karafırtınalar, "Aldığımız mağbuliyet bizi çok üzdü. Önümüzde 6 karşılaşmamız var. Bunun 2'sinde Adıyaman ve Diyarbekirspor'dan hükmen 3'er puan alacağız. Diğer maçlarımızı kazanıp rakiplerimizi bekleyeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor