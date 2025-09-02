Bucaspor 1928, Türkiye Kupası'nda İzmirli Çoruhlu'ya Yenildi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kötü bir başlangıç yapan Bucaspor 1928, Türkiye Kupası 1'inci Turu'nda 3'üncü Lig ekibi İzmirli Çoruhlu'ya 2-0 mağlup oldu.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk 2 haftasında 1 puan toplayan Bucaspor 1928, Türkiye Kupası 1'inci Turu'nda, 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekibi İzmirli Çoruhlu'ya evinde 2-0 yenildi. Konuk, İzmir Çoruhlu maçın 18'inci dakikasında Vefa Gültek'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk devreyi galip tamamladı. Çoruhlu, dakikalar 74'ü gösterdiğinde Recep Gül'le farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, İzmir Çoruhlu kupada yoluna devam etti.

