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Bucaspor 1928, transferde hız kesmiyor

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Bucaspor 1928, transferde hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Yılmaz Özeren ve Ömer Şişmanoğlu'nu kadrosuna dahil eden İzmir ekibi, takviyelerine devam edecek.

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta önceki hafta deplasmanda Vanspor'a 1-0 kaybeden Bucaspor 1928, 21'inci hafta maçında evinde Yeni Mersin İdman Yurdu ile 2-2 berabere kalıp zirveden uzaklaştı. Son iki haftada 5 puan yitiren sarı-lacivertliler lider Esenler Erokspor'un 11 puan gerisine düştü. Devre arasında birçok as futbolcusuyla yollarını ayıran Bucaspor 1928, giden oyuncuların yerini doldurabilmek için transferde çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak orta saha Yılmaz Özeren ve golcü Ömer Şişmanoğlu'nu kadrosuna dahil eden İzmir ekibinde takviyelerin süreceği kaydedildi. Yılmaz, dünkü Mersin İY maçına ilk 11'de başlarken, Ömer ise sonradan oyuna dahil oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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