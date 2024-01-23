Bucaspor 1928 Transferde Atağa Kalktı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Bucaspor 1928, devre arasında 5 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Mersin İdman Yurdu ile berabere kalan Bucaspor 1928 transferde atağa kalktı.
Devre arasında birçok as oyuncusuyla yollarını ayıran sarı-lacivertliler, 5 futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Bucaspor 1928, kiralıktan dönen Osman Işıklı'nın yanı sıra Ömer Şişmanoğlu, Yılmaz Özeren, İsmail Haktan Odabaşı ve Mehmet Erdem Uğurlu'yu renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler 5 futbolcuya da lisanslarını çıkardı. Ömer ve Yılmaz son Mersin İY müsabakasında forma giydi. Bucaspor 1928'in ayrıca Karşıyaka'dan forvet Adem Büyük ve Kocaelispor'dan orta saha Emre Nefiz'le ilgilendiği öğrenildi.