Bucaspor 1928 Transfer Çalışmalarını Hızlandırdı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, teknik direktör arayışlarına devam ederken, transfer çalışmalarını da hızlandırdı. Denizlispor'dan stoper Hakan Cinemre ve Eyüpspor'dan sol bek Berkan Emir ile görüşen sarı-lacivertliler, transferde son aşamaya geldi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de teknik direktör arayışları sürerken, yönetim ise transfer çalışmalarını hızlandırdı. Teknik adamlar Yalçın Koşukavak, Ufuk Kahraman ve Uğur Balcıoğlu'nu listesine alan sarı-lacivertlilerin, Denizlispor'dan stoper Hakan Cinemre ve Eyüpspor'dan sol bek Berkan Emir ile görüştüğü öğrenildi. İki futbolcuya da teklifini ileten kurmayların transferde son aşamaya geldiği ve imzaların en kısa zamanda atılacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'nin alt yapısında yetişen Hakan, 2013-2014 sezonunda Bucaspor'da kiralık olarak forma giymişti. Hakan, daha sonra Adana Demirspor, Gaziantepspor, Eskişehirspor, Adanaspor, Göztepe ve son olarak Denizlispor'da oynadı. Berkan ise Körfez Belediyespor, Orhangazispor, Nilüfer Belediyespor, Gümüşhanespor, Kahramanmaraşspor, Karşıyaka, Balıkesirspor, Kayserispor, Alanyaspor, Göztepe ve Eyüpspor'da oynadı.