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Bucaspor 1928, TFF 2. Lig'in en az gol yiyen takımı

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig'in en az gol yiyen takımı

Spor Haberleri

Bucaspor 1928, bu sezon kalesinde gördüğü 22 golle TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'taki takımlar arasında en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Bucaspor 1928, bu sezon kalesinde gördüğü 22 golle TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'taki takımlar arasında en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bucaspor 1928, bu sezon ligin normal sezonunda gösterdiği savunma performansıyla dikkatleri çekmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 38 maçta kalesinde sadece 22 gol görerek bu alanda TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'taki ekipler arasında en iyi takım konumunda bulunuyor. İzmir temsilcisi evinde oynadığı 19 karşılaşmada kalesinde 9 gol görürken deplasmandaki 19 maçta ise sadece 13 gol yedi.

Öte yandan TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu ikinci sırada tamamlayıp, Spor Toto 1. Lig için final oynamaya hak kazanan Bucaspor 1928, play-off'tan gelecek rakibini bekliyor. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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