Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Karafırtınalar: Play-Off'lardan mutlu sona ulaşacak gücümüz var

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonu 81 puanla 2'nci sırada tamamlayan ve Play-Off'larda grup finaline kalıp rakibini beklemeye başlayan Bucaspor 1928'de hücum oyuncuları takıma önemli katkılar sağladı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli kanat oyuncusu Erhan Çelenk, bu sezon attığı 15 golle hem grubun hem de takımın en skorer oyuncularından birisi oldu. Bucaspor 1928'in santrforu Mehmet Fuat da kritik gollere imzasını attı. Deneyimli oyuncu toplamda 11 kez ağları sarsıp başarıda pay sahibi oldu. Takımın diğer ileri uç futbolcusu Berke Bıyık da 9 kez sevinç yaşadı.

Toplamda 63 kez fileleri sarsan Bucaspor 1928'de bu üç oyuncu 35 gole katkı sundu. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, şampiyonluğu kılpayı kaçırdıklyarını söyledi. Sezonu zirvede bitiren Kocaelispor'un 3 puan gerisinde yer aldıklarını ifade eden Karafırtınalar, "Artık geçmişe dönemeyiz. Kocaelispor'u tebrik ediyoruz. Grup finalinde rakibimizi bekleyeceğiz. Bu süreçte ise tam gaz çalışacağız. Ben takımıma inanıyorum. Play-Off'lardan mutlu sona ulaşacak gücümüz var" dedi.