Bucaspor 1928 teknik direktör arıyor

Transfer döneminde Afyonspor'dan forvet Erhan Şentürk, Ankaraspor'dan orta saha Furkan Çil ve Bandırmaspor'dan stoper Lokman Gör'ü kadrosuna dahil eden 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Bucaspor 1928 teknik direktör arayışlarını hızlandırdı. Yalçın Koşukavak'la bir süredir görüşen ancak sonuç alamayan sarı-lacivertlilerin Mustafa Er ismi üzerine yoğunlaştığı kaydedildi. Er'le görüşen başkan Cihan Aktaş'ın olumlu mesafe kat ettiği ve tarafların bir aksilik olmazsa anlaşma sağlayacağı ifade edildi. Mustafa Er teknik adamlık kariyerinde Bursaspor ve Kırşehir Belediyespor'u çalıştırdı.

Demirören Haber Ajansı / Spor