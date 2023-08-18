Bucaspor 1928, Tarık Çamdal ve İlhan Parlak'ı transfer etmek istiyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Bucaspor 1928, yeni sezon öncesi sağ bek Tarık Çamdal ve golcü İlhan Parlak'ı transfer etmek için görüşmelere başladı. Tarık Çamdal'ın bonservisi elinde bulunurken, İlhan Parlak'la büyük ölçüde anlaşıldığı belirtildi. Bucaspor 1928, sezon öncesi kadrosuna önemli isimleri dahil etmeye devam ediyor.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kuran Bucaspor 1928, geçen sezonu Göztepe'de tamamlayan sağ bek Tarık Çamdal ve Kayserispor'dan golcü İlhan Parlak'ın peşine düştü. İlhan Parlak'la büyük ölçüde anlaşıldığı, sezon bitiminde Göztepe ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde bulunan Tarık'la yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği kaydedildi.

Ülkemizde Eskişehirspor, Galatasaray, Antalyaspor, Adana Demirspor ve Tuzlaspor formalarını da terleten 32 yaşındaki futbolcu Tarık Çamdal, Göztepe'de 27 resmi maçta oynadı ve 1 asist yaptı. Fenerbahçe dahil yıllardır Süper Lig'de birçok kulüpte forma giyen 37 yaşındaki İlhan ise 3 sezon önce ilk kulübü Kayserispor'a döndü. İlhan, geçen sezon Süper Lig'de 22 maçta 2 gol attı. Göztepe'den ayrılan kaptan Yasin Öztekin'i de renklerine bağlayan Bucaspor 1928 sezon öncesi önemli isimleri kadrosuna dahil etmişti.

Öte yandan Bucaspor 1928, Afyonkarahisar kampındaki ikinci hazırlık maçında Menemen FK'ya 4-2 mağlup oldu.