Bucaspor 1928 taraftarı önünde Spor Haberleri TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta deplasmanda Teco Karacabey Belediyespor'la golsüz berabere kalan Bucaspor 1928, yarın evinde Etimesgut Belediyespor'la karşılaşacak. TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta deplasmanda Teco Karacabey Belediyespor'la golsüz berabere kalan Bucaspor 1928, yarın evinde Etimesgut Belediyespor'la karşılaşacak. Yeni Buca Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Yalçın Taşkınfurat yönetecek. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, taraftarları önünde oynayacakları ilk maçı kazacaklarını belirterek destek çağrısında bulundu. - İzmir Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Karacabey Bucaspor Spor Haberler

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