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Bucaspor 1928 taraftarı önünde

Spor Haberleri

Bucaspor 1928 taraftarı önünde

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta deplasmanda Teco Karacabey Belediyespor'la golsüz berabere kalan Bucaspor 1928, yarın evinde Etimesgut Belediyespor'la karşılaşacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta deplasmanda Teco Karacabey Belediyespor'la golsüz berabere kalan Bucaspor 1928, yarın evinde Etimesgut Belediyespor'la karşılaşacak.

Yeni Buca Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Yalçın Taşkınfurat yönetecek. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, taraftarları önünde oynayacakları ilk maçı kazacaklarını belirterek destek çağrısında bulundu.


- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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