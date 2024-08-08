Bucaspor 1928, Suudi Arabistan'ın Al Faisaly FC takımıyla berabere kaldı
TFF 2'nci Lig takımlarından Bucaspor 1928, Isparta kampında Suudi Arabistan'ın Al Faisaly FC takımıyla oynadığı özel maçta 0-0 berabere kaldı. Buca, yeni sezon öncesi transfer yasağı nedeniyle kadrosunu takviye edemiyor.
TFF 2'nci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Isparta kampında sürdüren Bucaspor 1928, oynadığı özel maçta Suudi Arabistan'ın Al Faisaly FC takımıyla 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekip ilk etap kampında yine aynı takımla oynadığı ilk hazırlık maçını 1-0 kaybetmişti. Buca kampta yarın Bahreyn U23, 13 Ağustos Salı günü ise Usma FC takımlarıyla özel maç oynayacak. Yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine geçen hafta Engin Dursun'u getiren sarı-lacivertliler, Bucaspor'un borçları yüzünden FIFA'dan gelen transfer yasağı nedeniyle henüz kadrosunu takviye edememişti.