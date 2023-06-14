Bucaspor 1928, Spor Toto 1. Lig'e yükselme maçına çıkıyor
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TFF 2. Lig Play-Off finalinde Bucaspor 1928, Şanlıurfaspor ile karşı karşıya gelecek. Kazanan takım Spor Toto 1. Lig'e yükselecek.
Son olarak 2014-2015 sezonunda ilçeyi Bucaspor takımı 1'inci Lig'de temsil etmişti. Yaşanan maddi krizler nedeniyle art arda küme düşen Bucaspor, Bölgesel Amatör Lig'e kadar gerilemiş, ardından Tirespor'un yarışmacı haklarını alan Başkan Cihan Aktaş, Bucaspor 1928 kulübünü kurmuştu. 2 sezon önce 2020-2021'de 3'üncü Lig'de Play-Off finali oynayıp kupayı kazanan Bucaspor 1928 2'nci Lig'e yükseldi. Bu senede de son ana kadar şampiyonluğu kovalayan Bucaspor 1928, zirveyi Kocaelispor'a kaptırdı. Ligi ikinci sırada bitiren İzmir ekibi direkt grup Play-Off finaline çıkıp İskenderunspor'u eledi.KARAFIRTINALAR: HAK ETTİĞİMİZ YERE GELECEĞİZBucaspor'un başında 2012-2013 sezonunda 1'inci Lig'de Play-Off yarı finali oynayan teknik direktör Sait Karafırtınalar, sarı-lacivertli takımının başında bu kez 2'nci Lig finaline yükseldi. Bu sezon göreve 23'üncü haftada gelen deneyimli teknik adam, tarihi maçı kazanıp hak ettikleri yere gelceklerini ifade etti. Şanlıurfaspor'un da güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Karafırtınalar, "Hepimizde heyecan dorukta. Çok iyi hazırlandık ve inancımız çok yüksek. Bu camiayı layık olduğu yere getirmek için hepimiz alnımızın son terine kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.Beyaz Grup'ta normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Şanlıurfaspor da Bucaspor 1928 gibi direkt grup finaline kaldı. Şanlıurfaspor, Anagold24 Erzincanspor'u eleyip Bucaspor 1928'in rakibi oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor