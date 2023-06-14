Bucaspor 1928, Spor Toto 1. Lig'e yükselme maçına çıkıyor

Son olarak 2014-2015 sezonunda ilçeyi Bucaspor takımı 1'inci Lig'de temsil etmişti. Yaşanan maddi krizler nedeniyle art arda küme düşen Bucaspor, Bölgesel Amatör Lig'e kadar gerilemiş, ardından Tirespor'un yarışmacı haklarını alan Başkan Cihan Aktaş, Bucaspor 1928 kulübünü kurmuştu. 2 sezon önce 2020-2021'de 3'üncü Lig'de Play-Off finali oynayıp kupayı kazanan Bucaspor 1928 2'nci Lig'e yükseldi. Bu senede de son ana kadar şampiyonluğu kovalayan Bucaspor 1928, zirveyi Kocaelispor'a kaptırdı. Ligi ikinci sırada bitiren İzmir ekibi direkt grup Play-Off finaline çıkıp İskenderunspor'u eledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor