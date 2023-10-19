Bucaspor 1928, Son 3 Maçını Kazanarak Play-off Hattında

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, son 3 maçını kazanarak puanını 18'e çıkardı ve haftayı play-off hattında tamamlamayı garantiledi. İzmir temsilcisi, Adıyaman FK deplasmanına yeni bir teknik direktörle çıkacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki son 3 maçını kazanan Bucaspor 1928, puanını 18'e çıkartarak haftayı play-off hattında tamamlamayı garantiledi.

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 9. hafta mücadelesinde Bursaspor'u 3-0 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı. Böylece puanını 18 yapan Bucaspor 1928, 6. sıradaki yerini koruyup haftayı da play-off hattında tamamlamayı garantiledi.

Öte yandan henüz bir teknik adamla anlaşamayan İzmir temsilcisinin, 28 Ekim Cumartesi günü oynanacak Adıyaman FK deplasmanına yeni bir teknik direktörle çıkması bekleniyor. - İZMİR