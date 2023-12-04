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Bucaspor 1928, Son 13 Maçta Yenilgi Yüzü Görmedi

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TFF 2. Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, son 13 maçta 7 galibiyet 6 beraberlik elde etti. İzmir ekibi, lider Erokspor maçında da yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

TFF 2. Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, ligde oynadığı son 13 maçta 7 galibiyet 6 beraberlik elde etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta aldığı Vanspor FK mağlubiyetinden sonra yenilgi yüzü görmeyen Bucaspor 1928, daha sonra çıktığı karşılaşmalarda Karacabey Belediyespor, Nazilli Belediyespor, Beyoğlu Yeniçarşıspor, Ankara Demir, Bursaspor, Serik Belediye ve Kırklarelispor'u mağlup ederken Yeni Mersin İdman Yurdu, Ankaraspor, Altınordu, Adıyaman FK, Kırşehir FK ve 1461 Trabzon ile de berabere kaldı. Bu sonuçlarla birlikte sarı-lacivertliler 13 maçlık yenilmezlik serisine imza attı. İzmir ekibi, bu seriyi 12 Aralık Pazartesi günü oynayacakları lider Erokspor maçında da sürdürmeyi hedefliyor.

Öte yandan Ahmet Yıldırım'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Cüneyt Dumlupınar ise sarı-lacivertlilerin başında çıktığı 5 maçta 3 beraberlik 2 galibiyet aldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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