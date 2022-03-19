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Bucaspor 1928 seri peşinde

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Bucaspor 1928 seri peşinde

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda lider Pendikspor'u 1-0 yenen Play-Off hattındaki Bucaspor 1928 yarın deplasmanda Kırklarelispor'la karşılaşacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda lider Pendikspor'u 1-0 yenen Play-Off hattındaki Bucaspor 1928 yarın deplasmanda Kırklarelispor'la karşılaşacak. Kırklareli Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Alpaslan Şen görev yapacak. Teknik direktör Cihan Erdil, deplasmandan 3 puanla döneceklerine inandığını kaydetti. Cihan Erdil, "Seri yakalayıp Play-Off potasındaki yerimizi sağlama almak istiyoruz" dedi.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Spor

Kırklarelispor, Pendikspor, Play Off, Bucaspor, Spor, Haberler

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