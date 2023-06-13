Bucaspor 1928, Şanlıurfaspor'la Lig Finalinde Karşı Karşıya Gelecek

TFF 2'nci Lig Play-Off grup finalinde İskenderunspor'u yenerek adını lig finaline yazdıran Bucaspor 1928, Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, takımın tarihi bir maça çıkacağını söyledi ve şampiyonluk için kenetlendiklerini ifade etti.

TFF 2'nci Lig Play-Off grup finalinde her iki maçta da İskenderunspor'u yenip adını lig finaline yazdıran Bucaspor 1928 geri sayıma geçti. Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak finalde Konya'da Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek sarı-lacivertliler şampiyonluk için kenetlendi. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, tarihi bir maça çıkacaklarını söyledi. En iyi şekilde finale konsantre olduklarını ifade eden Karafırtınalar, "İki önemli camia güzel bir finalde karşı karşıya gelecek. Rakibimize saygımız var. Biz de 1'inci Lig'i çok istiyoruz" dedi.

Sezon boyunca Bucaspor 1928'li oyuncuların büyük emekler verdiğini anlatan Karafırtınalar, "Son haftalarda ise şampiyonluğu çok zorladık. Neticede Kocaelispor grubu şampiyon tamamladı. Ancak biz hangi yoldan olursa olsun, başarıya inandık. Play-Off'larda fazla maç yapmadık. İskenderunspor'u eleyerek finale geldik. Artık kenetlenme zamanı. Oyuncularıma inancım tam. Herkes terinin son damlasına kadar mücadele edecek" yorumunu yaptı.Normal sezonda Beyaz Grup'u 2'nci tamamlayan Şanlıurfaspor, Play-Off yarı finalinde Anagold 24Erzincanspor'u elemişti.