Bucaspor 1928, Şanlıurfaspor'a 3-0 kaybederek 1. Lig hayallerini erteledi

TFF 2. Lig play-off finalinde Bucaspor 1928, Şanlıurfaspor'a 3-0 kaybedince Spor Toto 1. Lig hayallerini gelecek seneye bırakmış oldu. İzmir temsilcisi normal sezonu ikinci sırada bitirerek play-off'lara yarı finalde başlama hakkı elde etti. Yarı finalde İskenderunspor'la eşleşen Bucaspor 1928, rakibini hem iç hem de dış sahada mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde Şanlıurfaspor'la karşılaşan Bucaspor 1928, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabakada rakibine 3-0 mağlup oldu.

TFF 2. Lig play-off finalinde Bucaspor 1928, Şanlıurfaspor'a 3-0 kaybedince Spor Toto 1. Lig hayallerini gelecek seneye bırakmış oldu.

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonu ikinci sırada bitirerek play-off'lara yarı finalde başlama hakkı elde etti. İzmir temsilcisi yarı finalde de İskenderunspor'la eşleşti. Sarı-lacivertliler, rakibini hem iç hem de dış sahada mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde Şanlıurfaspor'la eşleşen Bucaspor 1928, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabakada rakibine 3-0 mağlup oldu ve 1. Lig hayallerini gelecek seneye bırakmış oldu. - İZMİR