Bucaspor 1928 Şampiyonluk Parolasıyla Başladı Ama Hayal Kırıklığı Yaşadı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayıp dikkat çeken transferlere imza atan Bucaspor 1928, geride kalan 2 maçta hayal kırıklığı yaşadı. Geçen sezon Şanlıurfaspor'la Play-Off finali oynayarak 1'inci Lig'in kapısından dönen sarı-lacivertliler, bu sezon ise 1 puan alabildi. Ligin ilk haftasında evinde Vanspor'a 1-0 yenilen İzmir ekibi, ikinci haftada Yeni Mersin İdman Yurdu ile 1-1 berabere kaldı. Bucaspor 2'nci haftayı 17'nci sırada tamamladı. Bucaspor 1928, bu hafta sonunda evinde Karacabey Belediyespor'la karşı karşıya gelerek ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor