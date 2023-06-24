Bucaspor 1928, Sait Karafırtınalar ile devam edecek
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TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde Şanlıurfaspor'a yenilerek Spor Toto 1'inci Lig'e yükselme şansını kaçıran Bucaspor 1928, yeni sezon için teknik direktör Sait Karafırtınalar ile anlaştı.
Gelecek sezon direkt şampiyonluk hedefleyen yönetim, mevcut teknik direktör Sait Karafırtınalar'la yola devam etme kararı aldı. Tecrübeli teknik adamla önümüzdeki sezon için görüşmelere başlayan kurmaylar olumlu yanıt aldı. Bucaspor 1928'de görevine devam etmesi beklenen Sait Karafırtınalar'ın vakit kaybetmeden transfer çalışmalarına başlayacağı kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor