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Bucaspor 1928, Sait Karafırtınalar ile devam edecek

Bucaspor 1928, Sait Karafırtınalar ile devam edecek

Spor Haberleri

TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde Şanlıurfaspor'a yenilerek Spor Toto 1'inci Lig'e yükselme şansını kaçıran Bucaspor 1928, yeni sezon için teknik direktör Sait Karafırtınalar ile anlaştı.

p>TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde Konya'da Şanlıurfaspor'a 3-0 yenilip Spor Toto 1'inci Lig'e yükselme şansını kaçıran Bucaspor 1928 yeni sezon için görüşmelere başladı.

Gelecek sezon direkt şampiyonluk hedefleyen yönetim, mevcut teknik direktör Sait Karafırtınalar'la yola devam etme kararı aldı. Tecrübeli teknik adamla önümüzdeki sezon için görüşmelere başlayan kurmaylar olumlu yanıt aldı. Bucaspor 1928'de görevine devam etmesi beklenen Sait Karafırtınalar'ın vakit kaybetmeden transfer çalışmalarına başlayacağı kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Sait Karafırtınalar Şanlıurfaspor Bucaspor Spor Haberler

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