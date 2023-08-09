Bucaspor 1928, Sadi Karaduman'ı kadrosuna kattı

Bucaspor 1928, son olarak Tuzlaspor forması giyen 31 yaşındaki savunma oyuncusu Sadi Karaduman'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarınıa sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Tuzlaspor forması giyen 31 yaşındaki stoper Sadi Karaduman'ı renklerine bağladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp CEO'muz Kenan Tiyanşan ve Sportif Direktörümüz Nihat Yılmaz'ın katılımıyla bugün gerçekleşen imza töreninde; 1992 doğumlu stoper oyuncusu Sadi Karaduman ile 1+1 uzatma opsiyon hakkı ile sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi. - İZMİR