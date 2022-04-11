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Bucaspor 1928 riske girdi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Bucaspor 1928 riske girdi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu mesaisinde deplasmanda Criptowaps Zonguldak Kömürspor'la 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928, rakiplerinin aldığı puanlarla 5'inci sıraya geriledi.

ZONGULDAK (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu mesaisinde deplasmanda Criptowaps Zonguldak Kömürspor'la 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928, rakiplerinin aldığı puanlarla 5'inci sıraya geriledi. Play-Off'u sağlama alamayan sarı-lacivertlilerin bitime 3 maç kala 6'ncı durumdaki 1 maçı eksik Kırklarelispor'la arasında 2 puan fark kaldı. Teknik direktör Cihan Erdil bundan sonra çok daha dikkatli olacaklarını söyledi.

Cihan Erdil, "Takım olarak maçın öneminin farkındaydık, alacağımız galibiyetle Play-Off yolunda bir avantaj yakalacaktık. Ligin son bölümünde alınan her puanın önemi büyük ancak maçın ilk yarısında girdiğimiz pozisyonları golle sonuçlandırabilseydik maçtan galibiyetle ayrılabilirdik. İkinci yarıda galibiyet için aldığımız riskler ile maçı çevirmek istesek de bunda başarılı olamadık. Kalan 3 maçımızda Play-Off'lara kalacak puanı almaya çalışacağız" açıklamasını yaptı.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Zonguldak, Play Off, Bucaspor, Spor, Haberler

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