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Bucaspor 1928, Recep Aydın ile anlaştı

Spor Haberleri

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Bucaspor 1928, yeni sezon öncesi hedefini zirve olarak belirledi. Bu doğrultuda tecrübeli futbolcu Recep Aydın ile anlaşma sağlandı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon öncesi hedefini zirve olarak belirleyen Bucaspor 1928'in tecrübeli futbolcusu Recep Aydın'la anlaştığı öğrenildi. Son olarak geçen sezonun ikinci yarısında Altınordu formasını terleten 33 yaşındaki orta saha oyuncusuyla en kısa zamanda resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi. Konyaspor'da futbola başlayan Recep İstanbulspor, İnegölspor, Karabükspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Bursaspor ve Bodrumspor'da da oynadı.

- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Bucaspor Aydın Spor Haberler

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