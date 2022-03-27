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Bucaspor 1928 rahatladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Bucaspor 1928 rahatladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Pazarspor'u 4-1 mağlup eden Bucaspor 1928, Play-Off yolunda rahat nefes aldı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Pazarspor'u 4-1 mağlup eden Bucaspor 1928, Play-Off yolunda rahat nefes aldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla son 6 hafta öncesi 45 puana ulaşıp 6'ncı sıradaki Kırklarelispor'la puan farkını 4'e çıkardı. Teknik direktör Cihan Erdil, 5 maç sonra Play-Off hedeflerine ulaşacaklarını söyledi. Erdil, "Ligin bitimine 6 hafta kaldı. Bizim ise 5 maçımız var. Bu karşılaşmalardan istediğimiz sonuçları alarak hedefimize ulaşmak istiyoruz. Play-Off'lardan da olsa bir üst lige yükseleceğimize inanıyorum" dedi.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Spor

Futbol Federasyonu, Pazarspor, Play Off, Bucaspor, Spor, Haberler

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