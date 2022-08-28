Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bucaspor 1928 puanla başladı

Spor Haberleri

Bucaspor 1928 puanla başladı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezona zirve hedefiyle giren Bucaspor 1928, ilk hafta maçında Teco Karacabey Belediyespor ile deplasmanda golsüz berbere kalarak ilk puanını aldı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezona zirve hedefiyle giren Bucaspor 1928, ilk hafta maçında Teco Karacabey Belediyespor ile deplasmanda golsüz berbere kalarak ilk puanını aldı. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Mazlum, Lokman, Taşkın, Furkan ve Erhan Şentürk müsabakaya ilk 11'de başladı. Son transfer Erhan Çelenk ise 58'inci dakikada Erhan Şentürk'ün yerine oyuna dahil oldu. Takımıyla ilk maçına çıkan teknik direktör Cüneyt Dumlupınar iyi bir mücadele ortaya koyduklarını ancak çok daha iyi bir takım izleteceklerini söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Erhan Şentürk Karacabey Bucaspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title