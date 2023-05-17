Bucaspor 1928 Play-Off'larda grup finaline kaldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde önemli rakiplerinden İskenderunspor'u 3-2 yenen Bucaspor 1928, son hafta öncesi sezonu 2'nci sırada tamamlamayı garantileyip Play-Off'larda grup finaline kaldı.

Bu maça kadar şampiyonluk şansını zorlayan sarı-lacivertliler, mutlu sona ulaşan Kocaelispor'un gerisinde kalıp direkt 1'inci Lig'e yükselme hedefine ulaşamasa da fazladan Play-Off karşılaşmaları oynamayacak. Sarı-lacivertliler grup finalinde İskenderunspor, 1461 Trabzon, Vanspor ve Ankara Demirspor'dan biriyle karşı karşıya gelecek. Grup final çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Bucaspor, ilk maçı deplasmanda, rövanşı ise evinde oynama avantajına sahip olacak. Grup finalini geçen takım, Spor Toto 1'inci Lig'e yükselmek için Beyaz Grup'tan gelecek takımla tarafsız sahada oynanacak finalde karşı karşıya gelecek.Teknik direktör Sait Karafırtınalar, tüm takımı kutladığını belirterek, "Hedefimize ulaşabilmek için toplamda 3 maçımız kaldı. Önce grup finalindeki rakibimizi bekleyeceğiz. Bu ana kadar çalışmalarımız son sürat devam edecek. Gönül isterdi ki direkt olarak bir üst lige çıkalım. Ancak avantajlıyız, fazladan müsabaka oynamayacağız. Camiamız ve taraftarımız bize inansın. Bucaspor 1928 layık olduğu yere gelecektir" dedi.