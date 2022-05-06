Bucaspor 1928 Play-Off için sahaya çıkacak

TARSUS, MERSİN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'a yenilip Play-Off potasının dışında kalan Bucaspor 1928, yarın evinde son hafta mücadelesinde Tarsus İdman Yurdu'nu konuk edecek. Yeni Buca Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakayı Murat Türkoğlu yönetecek. Bucaspor 1928'e Play-Off'a kalabilmesi için sadece kazanmak yeterli olmayacak. Sıralamada 50 puanla 7'nci basamakta yer alan İzmir ekibi, 5'nci sıradaki 52 puana sahip Isparta 32 Spor ve 6'ncı basamaktaki 51 puanlı 24Erzincanspor'un da puan kaybetmesini bekleyecek. Bu iki takım puan kaybeder, Buca evinde kazanırsa, sarı-lacivertliler Play-Off oynamaya hak kazanacak. Aksi sonuçlarda Bucaspor ilk 5'in içinde yer alamayacak. Bucaspor 1928, Isparta 32 Spor'a karşı ikili averajda üstün durumda bulunurken, 24Erzincanspor'un ise gerisinde yer alıyor.

Demirören Haber Ajansı / Spor