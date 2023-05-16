Bucaspor 1928 Play-Off grup finalinde

STAT: Yeni BucaHAKEMLER: Feridun Daldaş, Mehmet Şengül, Kadir AkıllıBUCASPOR 1928: Kıvanç – Erhan Kartal, Onur, Furkan, Çağrı, Saruhan (Dk. 81 İrfan), Ahmet (Dk. 73 İlhan), Emre, Erhan Çelenk (Dk. 90 Abdullah), Berke (Dk. 90 Sadık), Mehmet FuatİSKENDERUNSPOR: Muhammet Can – Hüseyin (Dk.
STAT: Yeni BucaHAKEMLER: Feridun Daldaş, Mehmet Şengül, Kadir AkıllıBUCASPOR 1928: Kıvanç – Erhan Kartal, Onur, Furkan, Çağrı, Saruhan (Dk. 81 İrfan), Ahmet (Dk. 73 İlhan), Emre, Erhan Çelenk (Dk. 90 Abdullah), Berke (Dk. 90 Sadık), Mehmet FuatİSKENDERUNSPOR: Muhammet Can – Hüseyin (Dk. 87 Nadir), Kemal, Onur, Okan, İsmail, Enes, Hasan Hüseyin, Ali, Süleyman, ArtunGOLLER: Dk. 12 Artun, Dk. 47 Süleyman (İskenderunspor), Dk. 22 Onur, Dk. 66 (P.) Mehmet Fuat, Dk. 75 İlhan ( Bucaspor 1928)SARI KARTLAR: Berke, Ahmet, Furkan, Çağrı ( Bucaspor 1928), Okan, Onur (İskenderunspor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, Play-Off'larda grup finaline kalmayı garantiledi. Önemli rakiplerinden İskenderunspor'u ağırlayan sarı-lacivertliler müsabakayı 3-2 kazanarak sezonu 2'nci sırada bitirdi. Konuk İskenderunspor 12'nci dakikada Artun ile perdeyi açtı: 0-1. Bucaspor 1928, 22'nci dakikada Onur'un golüyle beraberliği yakaladı: 1-1. İlk yarısı 1-1 biten maçın ikinci devresine hızlı başlayan İskenderunspor 47'de Süleyman'ın golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Pes etmeyen Bucaspor 1928, 66'da penaltı kazandı ve atışı gole çeviren Mehmet Fuat durumu 2-2 yaptı. Bucaspor 1928, 75'te İlhan ile 3-2 öne geçti ve maçı kazanmayı bildi. İzmir temsilcisi bu sonuçla İskenderunspor'un 4 puan önüne geçti ve Play-Off'larda grup finali oynamayı garantiledi. Kırmızı Grup'ta Kocaelispor şampiyon olup, adını Spor Toto 1'inci Lig'e yazdırdı. Bucaspor 1928, son hafta deprem nedeniyle ligden çekilmek durumunda kalan Diyarbekirspor'dan hükmen 3 puan alacak.- İzmir