Bucaspor 1928 Play-Off'a odaklandı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta en yakın rakiplerinden Vanspor'u deplasmanda 1-0 yenerek art arda 4 galibiyetle bitime 2 maç kala lider Kocaelispor'u 6 puan geriden ikinci sırada takibini sürdüren 75 puanlı Bucaspor 1928, gözünü son haftalara çevirdi. Bucaspor 1928'in şampiyonluk şansı matematiksel olarak devam etse de kurmaylar direkt Play-Off finali oynamak için ikinci sıraya da odaklandı. Kalan iki maçta evinde 74 puanla kendisini 1 puan ve tek basamak geriden takip eden İskenderunspor'la oynadıktan sonra, deprem nedeniyle ligden çekilen Diyarbekirspor'dan hükmen 3 puan alacak sarı-lacivertliler bu periyotta 6 puan alıp, Kocaelispor'un iki maçını da kaybetmesini bekleyecek.

Kocaelispor karşısında ikili averajda üstün konumda olan İzmir temsilcisi ancak rakibinin kalan 2 maçı kaybederek bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Play-Off oynamadan 1'inci Lig'e adını yazdıracak. İzmir ekibi grupta ikinci olursa ise statü gereği doğrudan Play-Off finaline çıkacak. Bucaspor, bu hafta 16 Mayıs'ta oynanacak maçta İskenderun'a yenilmezse ikinciliği matematiksel olarak garantileyecek. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, tek hedeflerinin bir üst lige yükselmek olduğunu belirterek, "Direkt ya da Play-Off'tan, tek amacımız 1'inci Lig. Şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağız, olmazsa ikincilik de önemli" dedi.