Bucaspor 1928 Nazilli Belediyespor'u mağlup etti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor'u evinde 3-1 yenen Bucaspor 1928 rahat nefes aldı. Nazilli Belediyespor maçına kadar oynadığı 4 karşılaşmada sadece 1 kez kazanabilen sarı-lacivertliler, zirve yarışında yeniden atağa kalktı. Teknik direktör Ahmet Yıldırım zorlu ve kritik maçı kazandıklarını belirterek, "Rakibimiz 4'te 4 yaparak buraya geldi. Bizim de mutlak 3 puana ihtiyacımız vardı. Oyuncularımız sahada gerekeni yaptılar. Bundan sonra da kazanarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor