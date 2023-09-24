Bucaspor 1928, Nazilli Belediyespor'u mağlup ederek yükseldi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Bucaspor 1928, puanını 8'e çıkartarak 7. sıraya yükseldi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta mücadelesinde henüz yenilgiyle tanışmayan Nazilli Belediyespor'u konuk eden Bucaspor 1928, rakibini 3-1 mağlup etti. Aydın temsilcisine ilk mağlubiyeti tattıran sarı-lacivertliler, puanını da 8'e çıkartarak 7. sıraya yükseldi. Play-off hattının bir basamak altında kalan İzmir ekibi, gelecek hafta oynanacak İzmir derbisinde Altınordu'yu mağlup ederek play-off hattına girmeyi planlıyor.

Bucaspor 1928 ligde şu ana kadar 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken oynadığı son 4 maçta ise yenilgi yüzü görmedi. - İZMİR