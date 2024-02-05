Bucaspor 1928, Nazilli Belediyespor maçında berabere kaldı

İZMİR, DHA)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hedefini zirve olarak belirleyen Bucaspor 1928, 24'üncü hafta maçında deplasmanda Nazilli Belediyespor'la 2-2 berabere kalırken, ikinci devre itibariyle düşüşe geçti. Devre arasında birçok as futbolcusuyla yollarını ayırıp kadroyu sil baştan değiştiren sarı-lacivertliler ikinci yarının ilk 5 maçında sadece 1 galibiyet elde edebildi.

Vanspor ve Karacabey Belediyespor maçlarını 1-0 kaybeden Bucaspor 1928, Yeni Mersin İdman Yurdu ve Nazilli Belediyespor'la berabere kaldı. Tek galibiyetini Ankaraspor'u 1-0 yenerek alan İzmir ekibi, haftayı 42 puanla 6'ncı sırada tamamladı. Bucaspor 1928'in lider Esenler Erokspor'la arasındaki puan farkı 11 oldu.

HOLİGANLARA GEÇİT YOK

Bucaspor 1928'in Nazilli Belediyespor'la deplasmanda oynadığı Ege derbisinde takımlarına destek olmak için Nazilli'ye giden bazı taraftarların sosyal medyada yayınladıkları fotoğraflar şok etkisi yarattı. Sarı-lacivertli bazı taraftarlar İzmir'den Nazilli'ye giderken deplasman otobüsünde ellerinde palalar ve döner bıçaklarıyla fotoğraf çektirip sosyal medyada yayınladı. Sosyal medyada fotoğrafları gören Nazilli Emniyeti, ilçe girişinde konuk taraftar otobüsünü didik didik arayarak kesici delici aletlere el koydu. Holiganlar maça alınmazken bu nedenle misafir taraftarlar maç başladıktan 30 dakika sonra Nazilli İlçe Stadı'na girebildi.