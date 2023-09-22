Bucaspor 1928, Nazilli Belediyespor ile zirve mücadelesine çıkıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta liderlik mücadelesi veren Bucaspor 1928, evinde Nazilli Belediyespor ile karşılaşacak. Her iki takım da galibiyet arayışında.