Bucaspor 1928 Lokman'ı aldı
Demirören Haber Ajansı - Spor
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, tecrübeli defans oyuncusu Lokman Gör'le anlaşma sağladı.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, tecrübeli defans oyuncusu Lokman Gör'le anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin 31 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Son olarak 1'inci Lig'de Bandırmaspor'da görev alan Lokman, geçen sezon Play-Off'lar dahil 33 lig müsabakasına çıkıp 2 gol attı. Pendikspor, Antalyaspor, Samsunspor, Ankaraspor, Şanlıurfaspor, Göztepe, BŞB Erzurumspor, Alanyaspor ve Altay'da top koşturan Lokman, profesyonel kariyerinde 309 karşılaşmada görev yaptı.- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor